Santa Clara regressa ao comando

Em partida disputada no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Sema Velázquez adiantou os insulares, aos 48 minutos, João Afonso ainda empatou a contenda, aos 68, mas Rafael Martins, que tinha entrado instantes antes, garantiu o triunfo do Santa Clara, aos 87.



Com este resultado, o Santa Clara mantém a liderança do campeonato, com 39 pontos, mais dois do que o AVS e mais cinco do que o Nacional, que ainda vai defrontar o Marítimo nesta ronda, enquanto o Torreense permanece no sexto lugar, com 27 pontos.



Os primeiros sinais de perigo surgiram por Keffel Resende, logo aos quatro minutos, com um remate ao lado, e por Welthon, aos 12, todavia o guarda-redes Gabriel Batista impediu o primeiro golo com uma grande intervenção.



Respondeu depois o Santa Clara. Primeiro por Safira, aos 20, e depois por Ricardinho, aos 36, que viu o guarda-redes Vágner negar-lhe o golo com uma excelente defesa, levando o 'nulo' para o intervalo.



A etapa complementar não poderia ter começado melhor para a formação insular: aos 48, Serginho, de livre, cruzou para dentro da área, onde Sema Velázquez subiu mais alto do que os adversários e cabeceou para o golo.



No entanto, o Torreense nunca baixou os braços e viu o esforço recompensado aos 68, quando, também na sequência de um livre, o guarda-redes Gabriel Batista chocou com um colega de equipa e deixou escapar a bola para a cabeça do defesa João Afonso, que só teve de encostar para o empate.



A reviravolta só não foi operada por Welthon, aos 76, porque desta vez Gabriel Batista foi astuto a sair da baliza para impedir novo golo.



Situação semelhante voltaria a acontecer dois minutos depois, com o guarda-redes do Santa Clara a defender, com muita dificuldade, um remate de Patrick Fernandes já dentro da área.



No entanto, foi mesmo o Santa Clara a conseguir o triunfo através de Rafael Martins, avançado que tinha entrado momentos antes e que acabaria por apontar o golo da vitória, aos 87 minutos.



O jogo, de resto, ficou ainda marcado por um momento de alguma apreensão. Já em cima do apito final, um adepto teve de ser socorrido pelos bombeiros e por elementos das equipas médicas dos clubes depois de uma queda aparatosa na bancada.



Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Santa Clara, 1-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Sema Velázquez, 48 minutos.



1-1, João Afonso, 68.



1-2, Rafael Martins, 87.



Equipas:



- Torreense: Vágner, João Afonso, Neneco Renteria, Joãozinho, Marvin Elimbi, Juan Balanta, Benny (Sebastián Guzmán, 84), Keffel Resende (Lucas Silva, 60), Anthony D’Alberto (André Rodrigues, 69), Jorge Correa (Patrick Fernandes, 61) e Welthon (Pipe Gómez, 85).



(Suplentes: Ricardo Fernandes, Jonathan Arriba, André Rodrigues, Dani Bolt, Lucas Silva, Rodrigo Borges, Patrick Fernandes, Sebastián Guzmán e Pipe Gómez).



Treinador: Manuel Tulipa.



- Santa Clara: Gabriel Batista, Sema Velázquez, Luís Rocha, Paulo Henrique, Lucas Soares, Serginho (Pedro Ferreira, 77), Gustavo Klismahn (Diogo Calila, 90+6), Matheus Araújo, Ricardinho (Bruno Almeida, 76), Vinícius Lopes (Rafael Martins, 76) e Alisson Safira (Gabriel Silva, 80).



(Suplentes: Marcos Diaz, Diogo Calila, Pedro Ferreira, Andrezinho, Bruno Almeida, Miguel Pires, Gabriel Silva, Kauan Ferreira e Rafael Martins).



Treinador: João Batista.



Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Sema Velázquez (29), Vinícius Lopes (45+1) e Marvin Elimbi (47).



Assistência: 1.482 espetadores.