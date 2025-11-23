Futebol Nacional
Taça de Portugal
Santa Clara segue em frente na Taça ao vencer Comércio e Indústria por 3-0
O Santa Clara, da I Liga de futebol, seguiu hoje em frente na Taça de Portugal, após receber e vencer por 2-0 o Comércio e Indústria, do Campeonato de Portugal, em jogo da quarta eliminatória da competição.
Os golos do encontro, que também ficou marcado pela expulsão de Marinheiro (38), foram apontados por Wendel (39, de grande penalidade), Vinicius (66) e Calila (85).
Na primeira parte, os açorianos dominaram a posse de bola e instalaram-se no meio-campo contrário, enquanto o Comércio e Indústria procurou manter a organização defensiva e sair em contra-ataque.
Nos primeiros 45 minutos, a equipa da casa, apesar de mostrar ineficácia no último passe, conseguiu criar perigo aos 23 e 29 minutos, através de investidas de José Tavares, que foi dos elementos mais ativos no jogo ofensivo da formação de Vasco Matos.
Com a grande penalidade que originou o golo de Wendel (39) e a expulsão de Marinheiro (vermelho direto), a missão da equipa de Setúbal ficou dificultada e o Santa Clara passou a estar mais confortável na partida.
No segundo tempo, o Santa Clara controlou o jogo e teve mais facilidades em criar oportunidades de golo, ampliando a vantagem por intermédio de Vinicius (66), que aproveitou um cruzamento vindo da direita e uma falha do guardião Thierry.
Com o Comércio e Indústria a mostrar-se impotente para fazer frente ao adversário, as contas do marcador ficaram encerradas com o golo de livre direto de Calila (85).
