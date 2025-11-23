Santa Clara segue em frente na Taça ao vencer Comércio e Indústria por 3-0

Os golos do encontro, que também ficou marcado pela expulsão de Marinheiro (38), foram apontados por Wendel (39, de grande penalidade), Vinicius (66) e Calila (85).



Na primeira parte, os açorianos dominaram a posse de bola e instalaram-se no meio-campo contrário, enquanto o Comércio e Indústria procurou manter a organização defensiva e sair em contra-ataque.



Nos primeiros 45 minutos, a equipa da casa, apesar de mostrar ineficácia no último passe, conseguiu criar perigo aos 23 e 29 minutos, através de investidas de José Tavares, que foi dos elementos mais ativos no jogo ofensivo da formação de Vasco Matos.



Com a grande penalidade que originou o golo de Wendel (39) e a expulsão de Marinheiro (vermelho direto), a missão da equipa de Setúbal ficou dificultada e o Santa Clara passou a estar mais confortável na partida.



No segundo tempo, o Santa Clara controlou o jogo e teve mais facilidades em criar oportunidades de golo, ampliando a vantagem por intermédio de Vinicius (66), que aproveitou um cruzamento vindo da direita e uma falha do guardião Thierry.



Com o Comércio e Indústria a mostrar-se impotente para fazer frente ao adversário, as contas do marcador ficaram encerradas com o golo de livre direto de Calila (85).