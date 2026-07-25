Futebol Nacional
Santa Clara vence Arouca em jogo particular
O Santa Clara venceu hoje o Arouca por 3-0, com um ‘bis’ do avançado brasileiro Fernando, num jogo particular de futebol disputado no centro de treinos da Sport’s Valley, em Vizela.
Fernando foi uma das figuras deste particular, ao marcar por duas vezes, cabendo ao reforço Afonso Duarte, ex-Sporting de Braga B, apontar o outro golo dos açorianos.
O encontro entre duas equipas da principal liga portuguesa de futebol disputou-se em três partes de 40 minutos cada.
O encontro entre duas equipas da principal liga portuguesa de futebol disputou-se em três partes de 40 minutos cada.