Santa Clara vence Arouca em jogo particular

Santa Clara vence Arouca em jogo particular

O Santa Clara venceu hoje o Arouca por 3-0, com um ‘bis’ do avançado brasileiro Fernando, num jogo particular de futebol disputado no centro de treinos da Sport’s Valley, em Vizela.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
RTP Açores

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Fernando foi uma das figuras deste particular, ao marcar por duas vezes, cabendo ao reforço Afonso Duarte, ex-Sporting de Braga B, apontar o outro golo dos açorianos.

O encontro entre duas equipas da principal liga portuguesa de futebol disputou-se em três partes de 40 minutos cada.

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