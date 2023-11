Santa Clara vence AVS nos Açores por 2-1 após reviravolta no marcador

Os tentos da partida foram apontados por Nené (18 minutos), Luís Rocha (83) e Rafael Martins (90+5).



A primeira parte da partida foi equilibrada, com as duas equipas a procurar impor o ritmo de jogo e com várias oportunidades de golo para ambas as formações.



A eficácia do AVS fez a diferença e permitiu aos forasteiros chegar ao intervalo a vencer pela margem mínima.



O primeiro golo foi apontado aos 18 minutos: Mercado driblou a defensiva dos açorianos e assistiu Nené, que, com um toque habilidoso, bateu Gabriel Batista. O AVS voltou a estar perto do golo aos 31 minutos, através de um remate ao poste de Vasco Lopes.



Já o Santa Clara, que foi crescendo com o passar dos minutos, não conseguiu aproveitar os lances que dispôs para faturar.



Os açorianos remataram muito à baliza adversária, mas foram perdulários na finalização. Rafael Martins (aos 15 e 38) e Gabriel Silva (aos 38), por exemplo, não conseguiram aproveitar as oportunidades de golo.



Na segunda parte, o Santa Clara instalou-se no meio campo contrário, mas continuou a não acertar com as redes contrárias. Aos 50 minutos, Paulo Henrique, com um grande remate, atirou ao poste da baliza do AVS.



Aos 74 minutos, os açorianos voltaram a estar próximo do golo, mas a cabeçada de Adriano esbarrou numa grande defesa de Trigueira.



O AVS, no segundo tempo, foi obrigado a recuar no terreno e a redobrar os trabalhos defensivos. Ainda assim, a equipa de Jorge Costa esteve perto do golo através de um cabeceamento de Vasco Lopes, aos 79 minutos, na sequência de um canto.



O Santa Clara conseguiu empatar aos 83 minutos após um lance de bola parada. O central Luís Rocha foi mais forte do que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes do AVS.



Na reta final do jogo, os açorianos forçaram a reviravolta no marcador, balanceando a equipa para a frente. Quando já passavam cinco minutos dos 90, Rafael Martins, com uma grande cabeçada, bateu Trigueira e deu a vitória à equipa da casa para gáudio dos adeptos na bancada.







Jogo disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Nené, 18 minutos.



1-1, Luís Rocha, 83 minutos.



2-1, Rafael Martins, 90+5.







Equipas:



- Santa Clara: Gabriel Batista, Paulo Henrique, Rocha, Pedro Pacheco, MT (David Bruno, 46, Calila, 58), Lucas Soares (Ricardinho, 53), Serginho, Adriano (Klismahn, 80), Gabriel Silva (João Lima, 79), Bruno Almeida e Rafael.



(Suplentes: João Victor, Calila, Sema Velásquez, João Lima, Ricardinho, Ageu, David Bruno, Vinicius e Klismahn).



Treinador: Vasco Seabra.



- AVS: Trigueira, Alaba, Clayton, Anthony, Zé Ricardo, Lucca, Fábio Pacheco (Ricardo Dias, 69), Luís Silva, Vasco Lopes (Farias, 90), Mercado (Benny, 38) e Nenê (Sangaré, 90).



(Suplentes: Simão, Fernando, Benny, Sangaré, Farias, Amorim, Gustavo, Ricardo Dias e Carlos Daniel).



Treinador: Jorge Costa.







Ação disciplinar: cartão amarelo para Nené (04), Calila (61), Luís Silva (62), Alaba (75), Paulo Henrique (76), Alaba (90+2), Rafael Martins (90+6) e cartão vermelho para Alaba (90+2) e Simão (90+3).



Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Assistência: 2.612 espetadores.