Santa Clara vence Portimonense por 4-1 no último jogo de preparação

Na partida realizada no Centro de Treinos do Portimonense, os comandados de Vasco Matos foram para o intervalo a vencer por 1-0 graças a um golo de Gabriel Silva aos 23 minutos.



No segundo tempo, o Santa Clara ampliou a vantagem por intermédio de Pedro Ferreira (58) e Brenner (60), tendo o Portimonense reduzido a contagem com um golo de Ruan (65).



As contas do jogo ficaram encerradas com novo golo de Brenner aos 76 minutos.



Este foi o último jogo de preparação do Santa Clara nesta pré-época.



Os açorianos somaram empates com Louletano (0-0) e Farense (1-1), vitórias frente aos ingleses do Middlesbrough (1-0) e Wolverhampton (2-1) e Portimonense (4-1).



A equipa açoriana termina no domingo um estágio de duas semanas no Algarve, onde esteve a preparar a nova temporada, que vai arrancar com dois jogos frente ao Varazdin, a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.



O jogo da primeira mão entre os açorianos e o quarto classificado da última edição da liga croata está marcado para 24 de julho, na Croácia, seguindo-se a segunda mão, em 31 de julho, em casa.