Santiago Colombatto reforça Famalicão

O jogador argentino, de 25 anos, chega do Club Léon, emblema mexicano que representou nas duas últimas temporadas.



Santiago Colombatto jogou ainda no futebol italiano (Cagliari, Pisa, Trapani, Perugia e Hellas Verona) e no campeonato belga, ao serviço do Sint-Truiden.



O médio é internacional pelas seleções jovens argentinas, tendo participado no Mundial Sub-20, em 2017, e nos Jogos Olímpicos de 2020.



“Voltar ao futebol europeu é uma oportunidade muito boa. Espero realizar um grande campeonato e poder ajudar a equipa a alcançar bons resultados”, disse ao sítio do clube famalicense.



Santiago Colombato é o sétimo reforço do Famalicão, juntando-se assim a André Simões (ex-AEK), Théo Fonseca (ex-Felgueiras), Rui Fonte (ex-Estoril Praia), Álex Millán (ex-Villareal), Owen Beck (Liverpool) e Martin Aguirregabiria (ex-Alavés).