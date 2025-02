São João de Ver quer "mais um dia de coragem” na Taça

Fundado em 1929, o São João de Ver está pela primeira vez nesta fase da prova rainha, depois de ter eliminado Ovarense (1-1, 6-7 após grandes penalidades), Serpa (1-0), Paredes (4-1), Lusitânia dos Açores (0-2) e Oliveira do Hospital (1-3).Na antevisão ao jogo dos quartos de final da competição, o guarda-redes Ricardo Benjamin e o diretor desportivo, Fábio Torres, acreditam que o São João de Ver pode continuar a fazer história na Taça de Portugal, depois de ter terminado a Serie A da primeira fase da Liga 3 no sétimo lugar.Fábio Torres considera que, depois da vitória nos oitavos de final, “a história já está feita e ninguém a pode apagar”, com a chegada aos "quartos", sublinhando “que as gentes de São João de Ver encaram o desafio com o Rio Ave com enorme expectativa”.”, explicou o diretor desportivo.O guarda-redes do emblema de Santa Maria da Feira Ricardo Benjamin, habitual titular nos jogos da Taça, confessou que os cerca de 700 adeptos que esgotaram os bilhetes atribuídos ao São João de Ver para os "quartos" podem ajudar a fazer a diferença.”, explicou o Ricardo Benjamim, de 25 anos.O guarda-redes admite que a equipa “” para o jogo frente ao Rio Ave, 10.º classificado da I Liga, e “com a ambição de escrever mais uma página bonita naquilo que tem sido a caminhada do São João de Ver na Taça de Portugal”.”, garante.São João de Ver e Rio Ave abrem os quartos de final, na quinta-feira, às 20h45, em Vila do Conde, e a equipa que seguir em frente vai disputar a presença na final da Taça de Portugal frente ao vencedor do embate entre Gil Vicente e Sporting, no duelo a duas mãos das meias-finais.