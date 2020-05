São João desconhece estudos a profissionais e não profissionais de futebol na instituição

De acordo com um comunicado conjunto dos Hospital de São João e da Unilab, esta informação já tinha sido remetida ao Expresso na passada quarta-feira, após ter sido questionado, mas o jornal publicou a informação, que estas duas entidades afirma estar errada.







Pode ler-se no comunicado que "o Centro Hospitalar Universitário São João não tem qualquer protocolo com clubes de futebol portugueses para colheita de análises de pesquisa de COVID-19, e não tem conhecimento de resultados de testes de atletas de clubes”.





A Unilabs Portugal refuta tabém e de forma veemente o que considera serem as conclusões alarmísticas, despropositadas e sensacionalistas, apresentadas pelo referido jornal de que os testes que tem vindo a realizar com jogadores profissionais tenham dado resultados “errados”.







Ambas as instituições esclarecem que existe uma multiplicidade de fatores que pode afetar os referidos resultados, desde datas diferentes de colheita, aos procedimentos de colheita aplicados, até às metodologias, equipamentos e reagentes específicos utilizados em cada unidade laboratorial.







A Unilabs reconhece no CHUSJ o centro de referência e de primeira linha na luta contra a COVID-19 em Portugal, e na dedicação dos seus profissionais, uma das armas mais poderosas para o sucesso do país na luta contra a pandemia que vivemos, e que atacou em primeiro lugar a região Norte do país.







O CHUSJ reconhece na Unilabs, em conjunto com outras entidades publicas, privadas, académicas e sociais, o papel relevante que tiveram na implementação de centros de rastreio de COVID-19 que permitiram identificar milhares de casos por todo o país, permitindo aos hospitais mais diferenciados focar as suas energias nos doentes graves.







Ambas as instituições assumem o papel de estrita colaboração, técnica, logística e cientifica, que têm mantido em conjunto, em várias área e serviços, com o propósito comum de lutar contra a pandemia do Covid-19, e que pretendem manter de forma continuada, com o único propósito de servir a região e o país.