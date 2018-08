SC Braga vence em Chaves e assume liderança da I Liga

Comentários 31 Ago, 2018, 21:10 / atualizado em 31 Ago, 2018, 21:14 | Futebol Nacional

Um golo do defesa-central brasileiro Pablo, praticamente no fecho da primeira parte, aos 43 minutos, permitiu aos minhotos somarem mais três pontos e deixarem sob pressão as restantes três equipas com que dividiam a liderança no arranque da jornada.



Com a vitória, o Sporting de Braga chega aos 10 pontos em quatro jornadas, mais três do que Benfica, Sporting e Feirense, todos igualados na segunda posição e com menos um jogo, enquanto os flavienses estão no 14.º posto com três pontos.