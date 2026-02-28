Segunda derrota consecutiva do Sporting

Bica, aos 18 minutos, na conversão de uma grande penalidade, fez o único golo da partida em que o conjunto de Matosinhos atuou desde os 43 minutos sem Amadu Baldé que levou o segundo cartão amarelo e deixou a sua equipa reduzida a dez elementos.



Com a conquista dos três pontos, os leixonenses subiram provisoriamente ao 10.º lugar, com 31 pontos, e impuseram a segunda derrota consecutiva ao Sporting B no campeonato, que ocupa a terceira posição, com 38.



Mais veloz e dinâmico, o Leixões foi a melhor equipa na primeira parte e conseguiu chegar ao intervalo a vencer, por 1-0, resultado que era lisonjeiro para o conjunto leonino que sentiu muitas dificuldades em travar o pendor ofensivo do adversário que chegou muitas vezes a zonas de finalização.



O único golo do encontro em Alcochete foi apontado pelo extremo Bica, aos 18, numa grande penalidade assinalada, após consulta do vídeo-árbitro, por mão na bola do defesa Salvador Blopa no interior da área.



Já depois de Rafael Barbosa ter um par de vezes ficado perto do 2-0 – aos 28 minutos errou o alvo por pouco e aos 32, por estar 55 centímetros em posição fora de jogo, teve um golo invalidado –, o Sporting passou a jogar em superioridade numérica a partir dos 43 minutos por expulsão de Amadu Baldé.



Na segunda parte, com mais um elemento em campo, os ‘leões’ passaram a ter o ascendente na partida, mas não conseguiram materializar em golos o domínio exercido. Exemplos desse desperdício foram dados por Rafael Ned, Manuel Mendonça e Eduardo Felicíssimo, aos 55, 79 e 85 minutos, respetivamente, que não conseguiram bater Gonçalo Tabuaço.







Jogo no Estádio Aurélio Pereira, Alcochete.



Sporting B – Leixões, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Bica, 18 minutos (grande penalidade).



Equipas:



- Sporting B: Diego Callai, Salvador Blopa (Lucas Anjos, 74), David Moreira, Bruno Ramos, Rodrigo Dias (Eduardo Felicíssimo, 74), Mateo Tanlongo (Zaïd Bafdili, 58), Paulo Cardoso, Samuel Justo (Manuel Mendonça, 74), Mauro Couto, Gabriel Silva (Rafael Nel, 46) e Flávio Gonçalves.



(Suplentes: Pedro Miguéis, Rômulo Júnior, Lucas Taibo, Rayan Lucas, Eduardo Felicíssimo, Zaïd Bafdili, Rafael Nel, Manuel Mendonça e Lucas Anjos).



Treinador: João Gião.



- Leixões: Gonçalo Tabuaço, Semeu Commey, Matheus Costa (Hugo Faria, 83), Miguel Sousa (Evrard Zag, 46), Paulinho Mota, Cláudio Araújo, Amadu Baldé, Simãozinho, Rafael Barbosa (Salvador Agra, 67), Bryan Róchez (Werton, 67) e Bica (Ricardo Valente, 86).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Fernando Fonseca, Hugo Faria, Evrard Zag, Ângelo Neto, Salvador Agra, Ricardo Valente, Rúben Pina e Werton).



Treinador: Carlos Fangueiro.



Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Amadu Baldé (21 e 43), Miguel Sousa (45+2), Bryan Róchez (45+9), Flávio Gonçalves (53), Paulinho Mota (76) e Gonçalo Tabuaço (90+4).



Cartão vermelho por acumulação a Amadu Baldé (43).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.

