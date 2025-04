Segunda igualdade pontual a cinco rondas do fim

Se Bruno Lage, que sucedeu ao alemão Roger Schmidt após a quarta jornada, volta a ter o destino nas mãos, o Sporting, comandado por Rui Borges - sucessor de João Pereira, que havia substituído Ruben Amorim - depois da 15.ª, está ainda em melhor situação.



Face à vitória na primeira volta, precisamente na estreia de Rui Borges, o Sporting só precisa de empatar na Luz se vencer os restantes quatro jogos. Vencendo no reduto do eterno rival, até pode perder um dos outros jogos.



Se a situação de igualdade pontual se mantiver até ao dérbi da Luz, marcado para 10 de maio, as duas equipas poderão ser campeãs nesse encontro, o Benfica com um triunfo por dois golos de diferença e o Sporting vencendo por qualquer resultado.



À margem desse jogo, os "leões" têm um calendário teoricamente muito mais acessível, pois jogam em casa com Moreirense, Gil Vicente e Vitória de Guimarães e fora com o Boavista, enquanto as "águias" atuam nos redutos de Vitória de Guimarães, Estoril Praia e Sporting de Braga e recebem o AFS.





O que diz a história



Em 2018/19, o Benfica chegou ao título com cinco triunfos nas últimas cinco rondas, em casa com Marítimo (6-0), Portimonense (5-1) e Santa Clara (4-1) e fora com Sporting de Braga (4-1) e Rio Ave (3-2). Com Lage, ganhou 18 de 19 jogos nessa edição.



Bruno Lage tinha assumido a equipa no quarto lugar, a sete pontos do FC Porto, dois do Sporting e um do Sporting de Braga, sendo que, na presente temporada, também arrancou em desvantagem, em sétimo, a cinco pontos dos "leões".



Curiosamente, Rui Borges assumiu igualmente os verde e brancos no segundo posto, um ponto atrás do Benfica, pelo que soma, desde então, mais um ponto do que os encarnados.



Na próxima jornada, a 30.ª, o Sporting recebe o Moreirense, na sexta-feira, pelas 20h30, enquanto o Benfica joga no reduto do Vitória de Guimarães, no sábado, também às 20h30.





Em 1992/93 e 2017/18, o Benfica entrou para as últimas cinco rondas na frente do FC Porto, mais precisamente um ponto acima (na primeira ocasião os triunfos ainda só valiam dois pontos), mas os ‘dragões’ acabaram campeões.Mas,Assim, e apesar do empate pontual, o FC Porto, já com os dois jogos realizados e perdidos face aos encarnados, não dependia de si próprio na segunda época sob o comando de Sérgio Conceição, pois nunca seria campeão se o Benfica vencesse os seus últimos cinco embates, cenário que acabou por se verificar.