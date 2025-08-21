Seis equipas tentam manter-se 100% vitoriosas na terceira jornada da I Liga

O Sporting, que lidera graças à diferença de golos, visita o Nacional no sábado e o FC Porto recebe o Casa Pia no dia seguinte, com o Benfica, que tem menos um jogo, a jogar em casa com o Tondela.



Depois da goleada por 6-0 na ronda anterior em casa sobre o Arouca, o Sporting lidera a I Liga, com os mesmos seis pontos de Sporting de Braga, FC Porto, Famalicão e Moreirense, e visita agora o Nacional, não perdendo nas visitas à Choupana desde 2010/11.



Para o encontro da Madeira, marcado para as 18:00 e frente a uma equipa que ainda só somou um ponto esta temporada, o treinador do Sporting ainda terá dúvidas nas recuperações do uruguaio Maxi Araújo e do costa-marfinense Ousmane Diomande, a recuperar de lesões, mas conta com um Francisco Trincão em excelente forma, já com três golos.



O rejuvenescido FC Porto, que ainda não sofreu golos, tal como Sporting, Sporting de Braga, Famalicão e Benfica, vai tentar a terceira vitória consecutiva, na receção de domingo (18:00) ao Casa Pia, que perdeu nas quatro visitas ao terreno dos ‘dragões’ para o campeonato.



O avançado espanhol Samu vai falhar o encontro, depois de se ter lesionado frente ao Gil Vicente, com o neerlandês Luuk de Jong a dever fazer a sua estreia a titular na frente aos ‘gansos’, que perderam com o Sporting na estreia, mas venceram o AVS na segunda jornada.



O Sporting e o FC Porto vão defrontar-se na quarta jornada, no primeiro clássico da edição 2025/26 da I Liga, marcado para 30 de agosto.



A meio do play-off da Liga dos Campeões, em que defronta o Fenerbahçe (0-0 na primeira mão na Turquia), o Benfica, que tem menos um jogo, recebe no sábado (20:30) o recém-promovido Tondela, uma das equipas ainda sem pontos e sem golos no arranque do campeonato.



Na estreia na I Liga, frente ao Estrela da Amadora, os comandados de Bruno Lage sentiram algumas dificuldades para vencer por 1-0, numa altura em que já levam cinco jogos disputados em 21 dias, com a Supertaça, ganha ao Sporting, e três encontros das rondas preliminares da ‘Champions’.



Já depois de defrontar os gibraltinos do Lincoln Red Imps, na primeira mão do play-off da Liga Europa, o Sporting de Braga vai também tentar manter o registo imaculado na I Liga, na receção de domingo ao AVS, que foi derrotado nas duas primeiras jornadas.



A fazer um excelente arranque de temporada, o Famalicão, com duas vitórias, quatro golos marcados e zero sofridos, vai receber a visita do ‘vizinho’ Gil Vicente, que vem de uma derrota em casa com o FC Porto, mas venceu fora o Nacional na primeira jornada.



Em outro encontro entre equipas minhotas, o Moreirense, igualmente 100% vitorioso, recebe no sábado o Vitória de Guimarães, que sofreu muito para vencer em casa o Estoril Praia (3-2), na última jornada, depois da derrota no Dragão na estreia.



No domingo, o Arouca joga no seu terreno com o Rio Ave, com o Estrela da Amadora e o regressado Alverca a tentarem a primeira vitória na segunda-feira, numa terceira ronda que apenas acaba em 06 de setembro, com a receção do Estoril Praia ao Santa Clara, que hoje jogo com o Shamrock Rovers, na primeira mão do play-off da Liga Conferência.

