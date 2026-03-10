Futebol Nacional
Seleção feminina de futsal com novidades nas eleitas para jogos com Espanha
A seleção portuguesa feminina de futsal inicia na próxima semana a segunda fase de preparação para o Europeu2027, com dois particulares frente à Espanha, com novidades em relação à convocatória de fevereiro.
Na convocatória hoje divulgada, o selecionador Luís Conceição trocou as alas Helena Nunes, das espanholas do Futsi Navalcarnero, e Maria Pereira, do Benfica, por Catarina Lopes, do Alcantarilla (Espanha), e Dricas, do Leões de Porto Salvo.
Portugal recebe a tricampeã europeia Espanha em dois jogos de preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu2027, agendados para 19 e 21 de março, no Pavilhão Multiusos de Fafe, no distrito de Braga.
A seleção das ‘quinas’ ruma a Fafe na próxima semana para um estágio entre 16 e 21 de março, mas só iniciará a campanha de apuramento para o Europeu da Croácia em outubro, com a Ronda de Elite, em que enfrentará Finlândia, Países Baixos e um adversário ainda a sair da primeira fase de apuramento.
Em fevereiro, as vice-campeãs mundiais venceram a Finlândia, em Lamego, por 3-1 e 2-1, em dois particulares.
