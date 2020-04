"Ser campeão no Benfica foi o melhor momento da carreira", diz Nuno Santos

O atacante de 25 anos, que passou pela formação das ‘águias', participou em dois jogos pela equipa principal do Benfica na época 2015/16, orientada por Rui Vitória, celebrando o título nacional no final.



"Ser campeão nacional pelo Benfica foi o melhor momento da minha carreira. Também estive nove anos na formação do FC Porto e passei por motivos incríveis, assim com agora no Rio Ave. Todas as equipas que joguei contribuíram para ser um jogador melhor", disse Nuno Santos, numa sessão com perguntas dos adeptos do Rio Ave, na internet.



O avançado, que disse ter com ídolo Cristiano Ronaldo, sonha com uma chamada à Seleção Nacional e ambiciona jogar na Liga Inglesa, mas disse que, por enquanto, se sente "em casa" em Vila do Conde.



"É clube que sempre me tratou bem, que tenho muito respeito e consideração. Vir para o Rio Ave foi um bom passo na minha carreira. Sinto-me em casa", confessou.



Nesta etapa nos Arcos, que já dura há três época, Nuno Santos teve de lidar com duas lesões graves, das quais está totalmente recuperado, considerando que esta temporada está a ser a melhor.



"Tive de me ‘levantar' de forma rápida, mas também foi um tempo de aprendizagem. Numa delas foram oito meses de sofrimento, mas tive força para voltar bem. A nível individual e coletivo esta está a ser a melhor época no Rio Ave", disse o avançado, com conta com 29 jogos e quatro golos esta temporada.



Nuno Santos confessou que a paragem dos campeonatos está a ser "complicada", mas mostrou esperança numa retoma, em breve.



"Antes acordávamos com a motivação de ir treinar e fazer algo que gostamos, mas estar parados é complicado. Temos de pensar que isto vai passar. Espero que o futebol volte rápido, os jogadores e os adeptos precisam disso", desabafou Nuno Santos.