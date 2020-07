Sérgio Boris é o novo treinador do Académico de Viseu

Sérgio Boris, de 44 anos, chega do Fabril do Barreiro, equipa do Campeonato de Portugal, equivalente ao terceiro escalão do futebol nacional.O técnico tem no currículo um título de campeão no Campeonato de Portugal, conquistado na época 2015/16, no comando do Cova da Piedade, clube em que teve a primeira experiência como treinador nas competições profissionais, então na II Liga.Sérgio Boris começou pelos escalões de formação do Pescadores da Caparica e Vitória de Setúbal, foi coordenador da formação no Cova da Piedade, onde orientou também a equipa sénior, e passou ainda por clubes como Sintrense, Loures e Fabril do Barreiro.O treinador teve em 2018/19 uma curta passagem pelo futebol angolano, orientando em 11 partidas o Recreativo do Libolo.

No Académico de Viseu tem a missão de substituir Rui Borges, o técnico que em época e meia garantiu duas permanências na II Liga de futebol e levou o clube beirão a uma histórica presença na meia-final da Taça de Portugal, onde foi eliminado pelo FC Porto.