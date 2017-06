Sérgio Conceição evoca problemas de saúde da mulher para voltar a Portugal

Lusa 06 Jun, 2017, 19:38 | Futebol Nacional

O treinador Sérgio Conceição despediu-se hoje dos adeptos do FC Nantes, revelando que chegou a pensar abandonar o futebol e que a sua saída de França tem muito a ver com problemas de saúde da mulher.



"Lamento o drama em torno do meu futuro. A minha situação pessoal fez-me pensar em desistir do futebol por um período, uma possibilidade discutida com o meu amigo Waldemar Kita [presidente do FC Nantes]", começa por explicar o técnico de 42 anos, no twitter.



Sérgio Conceição explica a ida, ainda não oficializada, para o FC Porto: "Neste momento, tenho uma oportunidade que me permite continuar a trabalhar e viver do futebol, enquanto sou capaz de cuidar da minha primeira lealdade, a mulher que me acompanha desde os meus 18 anos. Por uma questão de saúde, mais do que nunca, tenho de estar presente todos os dias."



"O futebol sempre foi a minha paixão, mas, ao longo dos anos, percebi que outras coisas devem ser prioritárias. Tenho a certeza de que vão entender a minha situação. As reações negativas afetam-me mais do que podem pensar. Quero acreditar que são motivadas pela falta de conhecimento de toda a situação", reforçou.



Sérgio Conceição justifica o silêncio que tem mantido pelo período de férias em família e recordou a "experiência magnífica" que teve nos últimos meses no FC Nantes, equipa que pegou em posição de descida e deixou próxima de disputar a Liga Europa.



O técnico falou da "admiração" que sente pelo presidente do FC Nantes, Waldemar Kita, a quem está "eternamente grato pela confiança e pelo apoio", bem como a "oportunidade" que lhe proporcionou de trabalhar na liga francesa.

O português recordou que em seis meses de trabalho no clube gaulês a equipa atingiu a melhor classificação desde 2004, bem como o melhor retorno financeiro em muitos anos: atingiu os 51 pontos no campeonato, marcou 40 golos e conseguiu 14 vitórias, os melhores resultados em mais de uma década."Lançámos as bases para um futuro profissional para este clube: apesar do impressionante recorde, fomos surpreendidos por um mundo do futebol cada vez mais competitivo, no qual os detalhes fazem a diferença. Hoje, o FC Nantes é realmente um clube atraente", congratulou-se.Sérgio Conceição falou do trabalho com as camadas jovens e manifestou-se ainda convicto de que o seu sucessor garantirá "um belo futuro para o clube".