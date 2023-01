Sérgio Conceição repete o "onze" de domingo

Sobre uma eventual falta de consistência da equipa ao longo da época realçou: "Eu também faço esse exame de consciência. Olho para algumas situações que não são normais. Depois do 3-0 ao Sporting, perdemos em Vila do Conde. Depois da grande vitória em Brugge, empatámos no Santa Clara. Há jogos em que não houve beleza, mas temos de dar outra resposta. Estamos atentos. Queremos encontrar a tal solidez. Perdemos um jogo no ano passado. Queremos isso: ganhar sempre e procurar a perfeição. Não é fácil. Está tudo ligado ao talento do jogador, mas há também a questão emocional, que é importante nas vidas e no futebol, também".

Na conferência de imprensa Sérgio Conceição foi questionado sobre a escolha de Roberto Martínez para o cargo de selecionador de Portugal e foi claro na resposta: "Debate sobre a nacionalidade do novo selecionador? Faz parte da cultura portuguesa procurar alguma coisa que não está bem ou não encaixa. Para mim a competência e o profissionalismo não tem que ver com a nacionalidade, para mim é exatamente igual", afirmou.





A propósito o técnico afirmou: "A confiança é total e gestão não haverá porque vai jogar exatamente a mesma equipa que jogou no Jamor, excetuando o guarda-redes, que é o Cláudio Ramos. Eu nunca faço isto (anunciar o onze titular), faço-o pela primeira vez".Sobre a postura da equipa frisou: "Temos de olhar com humildade para o adversário. Por vezes, contra nós tendem a mudar a sua dinâmica. Temos de nos preparar. Temos de ser competentes. É sempre importante estar no máximo. Têm sido muitas mais as vezes em que estamos bem do que estamos mal".