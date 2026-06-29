Sérgio Ferreira é o novo treinador do Alverca

O treinador de 38 anos orientou os sub-19 do FC Porto nas últimas duas épocas, tendo alcançado o título nacional de juniores na pretérita temporada, e é a aposta da SAD ribatejana para comandar a equipa na segunda presença consecutiva na I Liga.



Sérgio Ferreira estava ao leme dos sub-19 dos dragões desde 2024, sendo que, antes, tinha sido adjunto de Carlos Carvalhal, entre 2020 e 2024, no Sporting de Braga, Celta de Vigo, de Espanha, Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e Olympiacos, da Grécia.



Em declarações publicadas na página oficial do emblema ribatejano na internet, o treinador portuense afirmou pretender levar o Alverca a um crescimento sustentado na I Liga.



“Chego para ser parte ativa daquilo que é um clube em crescimento, com uma identidade muito própria e vincada. É um orgulho e um privilégio imenso estar aqui, onde nos oferecem condições muito boas para contribuir para que o clube continue a crescer”, referiu.



Sérgio Ferreira mostrou também grande confiança em abraçar o projeto do Alverca: “Sinto grande abertura e transparência no projeto, missão do clube e confiança na forma de trabalhar. Temos noção daquilo que temos que fazer para sermos cada vez mais fortes”.



Nesta primeira experiência como treinador principal de uma equipa sénior, Sérgio Ferreira terá como técnicos-adjuntos Silvestre Varela e André Baptista, o preparador-físico João Magalhães e o analista João Santos.