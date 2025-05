Silas deixa comando da União de Leiria

Silas, que pegou na equipa de Leiria em novembro de 2024, substituindo Filipe Cândido, explicou à agência Lusa que a saída resulta do fim do vínculo entre as partes.”, afirmou Silas, acrescentando não ter havido “grandes conversas” relativamente a uma possível renovação.O técnico, que é apontado como provável novo treinador do Farense, despromovido à II Liga, não confirma a mudança para o Algarve.”, sublinhou.Silas, de 48 anos, começou a temporada passada à frente do Marítimo, também na II Liga, assumindo a orientação da União de Leiria à 11.ª jornada, quando a equipa estava em 12.º lugar, com 12 pontos.Os leirienses ainda se aproximaram dos lugares de promoção, mas um conjunto de resultados menos positivos, sobretudo em casa, ditaram que a União de Leiria terminasse no sexto lugar, com 52 pontos, a 11 das posições que dão a subida direta à I Liga.A União de Leiria SAD não se pronunciou ainda sobre a saída do técnico nem anunciou o sucessor.