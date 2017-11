Silva Campos reeleito para mais um mandato na liderança do Rio Ave

Lusa 25 Nov, 2017, 22:39 | Futebol Nacional

De um universo de 513 votantes, 396 (77,19 %) deram o seu aval à reeleição de Silva Campos, que liderava a lista única que se apresentou a sufrágio, mas 109 (21,25 %) optaram por votar não à continuidade do dirigente no cargo.



Registaram-se ainda oito votos brancos ou nulos, correspondentes a 1,56 % da votação.



Apesar não ter conseguido um consenso maior à sua reeleição, o líder do emblema vila-condense mostrou-se "sensibilizado" pelo apelo feito pelos sócios à sua continuidade, e satisfeito pela participação neste sufrágio.



"Os sócios do Rio Ave deram mais uma prova de vitalidade e de paixão pelo clube. Temos crescido juntos e eles têm sido inexcedíveis", disse o dirigente, num comunicado colocado no site do clube.



António Silva Campos considerou que os próximo três anos de mandato serão "de muito trabalho para que o Rio Ave se mantenha na senda do sucesso, desportivamente e no plano financeiro também".



Como objetivos para o próximo triénio, Silva Campos, que está na liderança do clube há uma década, traçou "afirmação enquanto clube que luta pelos oito primeiros lugares", e "a estabilidade e sustentabilidade financeira do clube".



O dirigente quer, ainda, "concretizar o projeto da academia de futebol e continuar a trabalhar e a melhorar as instalações do complexo desportivo".