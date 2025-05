Sílvia Domingos apita final da Taça de Portugal

“Será um jogo especial para a árbitra principal do encontro, Sílvia Domingos, que aos 42 anos encerra ali a sua carreira; o mesmo acontece com Ana Catarina Araújo, que termina a carreira nesta partida, com 39 anos”, refere a FPF em comunicado.



Ana Catarina Araújo foi nomeada para exercer as funções de quarta árbitra na final.



A equipa de arbitragem é ainda composta por Vanessa Gomes e Vera Correia como árbitras assistentes, Catarina Campos estará como videoárbitra (VAR), enquanto Sandrina Santos e Paulo Barradas desempenharão as funções de assistentes de VAR.



O Benfica, atual pentacampeão feminino e detentor do troféu, depois de ter vencido a Taça de Portugal na época passada, enfrenta o Torreense no jogo decisivo.



A final da prova rainha está marcada para sábado, pelas 15h00, no Estádio Nacional, no Jamor.