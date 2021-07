Sílvio Cervan cooptado para o Conselho de Administração da SAD do Benfica

A SAD do Benfica informou hoje a "cooptação" de Sílvio Cervan "como membro" do Conselho de Administração "para o mandato em curso, com efeitos imediatos", em comunicado envido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).