Simo Bouzaidi assina pelo Marítimo por duas temporadas

Em 2024/25, o extremo hispano-marroquino alinhou em 13 jogos pela formação valenciana, que acabou despromovida ao terceiro escalão espanhol, apontando um golo.



Com grande parte da formação feita no Sevilha, o futebolista, de 25 anos, representou ainda, a nível sénior, o Córdoba, entre 2021 e 2024.



Bouzaidi é o sexto reforço do Marítimo para 2025/26, depois das chegadas de Martin Tejón (ex-Valência, de Espanha), Paulo Henrique (ex-Radomiak Radom, da Polónia), Raphael Guzzo (ex-Neftchi, do Azereijão), Marco Cruz (ex-Vitória de Guimarães) e Xavi Grande (ex-Levante, de Espanha).