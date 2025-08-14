Simo Bouzaidi assina pelo Marítimo por duas temporadas
O avançado Simo Bouzaidi é reforço do Marítimo, proveniente do Eldense, de Espanha, assinando por duas épocas, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.
Em 2024/25, o extremo hispano-marroquino alinhou em 13 jogos pela formação valenciana, que acabou despromovida ao terceiro escalão espanhol, apontando um golo.
Com grande parte da formação feita no Sevilha, o futebolista, de 25 anos, representou ainda, a nível sénior, o Córdoba, entre 2021 e 2024.
Bouzaidi é o sexto reforço do Marítimo para 2025/26, depois das chegadas de Martin Tejón (ex-Valência, de Espanha), Paulo Henrique (ex-Radomiak Radom, da Polónia), Raphael Guzzo (ex-Neftchi, do Azereijão), Marco Cruz (ex-Vitória de Guimarães) e Xavi Grande (ex-Levante, de Espanha).
