Simon Banza eleito melhor jogador da I Liga em agosto

Com cinco golos apontados nas quatro jornadas que decorreram no mês passado – as primeiras da competição -, o melhor marcador do campeonato recebeu a preferência da maioria dos treinadores das equipas do primeiro escalão, superando a concorrência dos benfiquistas João Mário e Enzo Fernández, segundo e terceiro mais votados, respetivamente.



Banza, de 26 anos, que foi contratado pelo Sporting de Braga no arranque desta temporada, venceu ainda o prémio de melhor avançado em agosto, à frente de Gonçalo Ramos (Benfica) e Aziz (Rio Ave).



O Benfica, que lidera a I Liga com seis vitórias em seis jogos, dominou as distinções do primeiro mês de competição, com Morato a ser eleito o melhor defesa e Enzo Fernández o melhor médio, enquanto a Roger Schmidt foi atribuído o prémio de melhor treinador.



Ricardo Batista, guarda-redes do recém-promovido Casa Pia, que tem a melhor defesa do campeonato a par dos ‘encarnados’ (três golos sofridos), foi distinguido como o melhor guarda-redes em agosto.