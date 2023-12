Sindicato dos jogadores quer resposta dos clubes incumpridores

”, indicou à agência Lusa o dirigente do organismo.Na quarta-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) tinha informado que o Boavista, da I Liga, e o Leixões e o Länk Vilaverdense, ambos do segundo escalão, não tinham cumprido a obrigação de mostrar, até 15 de dezembro, a inexistência de dívidas salariais nas respetivas estruturas quanto aos meses de setembro, outubro e novembro.”, advogou.As três sociedades têm agora um prazo adicional de 15 dias para regularizar essa situação junto de futebolistas e treinadores, sob pena de, segundo o Regulamento Disciplinar da LPFP, receberem uma subtração de dois a cinco pontos nas provas em que competem.”, observou Joaquim Evangelista, que vai estando em articulação com os capitães de cada equipa.Em setembro, Boavista e Länk Vilaverdense já tinham necessitado de um período extra para demonstrarem a inexistência de dívidas nos meses de maio, junho, julho e agosto.Os portuenses chegaram a anular dois treinos no fim de semana de 30 de setembro e 01 de outubro, com base nas exigências salariais feitas pelos profissionais do departamento médico e pelos funcionários do Estádio do Bessa, que têm mais de três meses em falta.“A situação modificou-se radicalmente. Não é recorrente haver incumprimento salarial no futebol português, mas há clubes que levam isto ao limite. Tem a ver com a sua própria gestão e com o respetivo histórico a nível financeiro, pelo que usam algumas habilidades para contornar o sistema. Temos procurado melhorar o controlo financeiro e as regras do licenciamento. Agora, mesmo que esteja a funcionar a 100%, não é possível garantir que este incumprimento não suceda pelas vicissitudes da própria economia. Temos de estar preparados para que isso aconteça e antecipar os problemas”, concluiu o líder do SJPF.O Boavista, que esteve impedido pela FIFA de inscrever novos futebolistas na janela de transferências de verão, devido a dívidas, ocupa a 11.ª posição da I Liga, com 16 pontos, mais cinco face à zona de despromoção, ao passo que o Leixões é 16.º e antepenúltimo classificado da II Liga, com 14 pontos, quatro acima do Länk Vilaverdense, 18.º e último.