Sindicato lança Estágio da Jogadora contra "falta de praticantes" e "preconceito"

“O futebol português tem falta de praticantes femininos e ainda existe muito preconceito sobre a mulher poder jogar futebol. Os pais têm dúvidas e não acreditam nos espaços seguros, mas há uma mudança de mentalidade para que as mulheres possam alimentar o sonho de ser futebolistas, se o quiserem fazer. Aqui, pelo menos, têm a oportunidade de testar as suas qualidades e, depois, em função do seu objetivo de vida, prosseguir a carreira ou não. Mas o primeiro objetivo foi dar às jogadoras as mesmas condições que aos homens”, transmitiu o presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, no lançamento do estágio, que decorre na Academia do Jogador, em Odivelas.



O evento, destinado a futebolistas sem colocação profissional ou que pretendam apurar a sua condição física, iniciou-se hoje e Joaquim Evangelista concentrou esforços para garantir “ferramentas” às jogadoras inscritas para que singrem nos domínios pessoal, profissional e desportivo.



“Vamos procurar, de alguma forma, enquadrar-vos e capacitar-vos para que tenham outras ferramentas e depois, na vossa vida particular e enquanto atletas, possam também fazer a diferença. Quero dizer-vos que estou à vossa disposição”, assinalou o dirigente.



Carla Couto, histórica avançada da seleção nacional portuguesa que acumulará funções de treinadora principal do estágio e dirigente responsável pela iniciativa, apresentou às atletas presentes o ‘staff’ que a acompanha e que integra outras antigas internacionais portuguesas, como Matilde Fidalgo, assessora do SJPF para o futebol feminino, ou Filipa Silva, que assumirá funções de treinadora adjunta.



“A Matilde é a pessoa que tem estado a falar diretamente com vocês. Não se particularize ou individualize, ela tem tido muita informação sobre vocês e há um grupo com ela, em que têm podido resolver qualquer situação. E a Filipa sabe bem o que é o sindicato”, salientou.



Joaquim Evangelista deixou uma palavra de apreço para com as personalidades envolvidas e particularmente Filipa Silva, que superou um grave problema de saúde e se estreia na equipa técnica que conduzirá as sessões de treino diárias para as 33 futebolistas inscritas, sendo que a primeira sessão contou com 21 atletas.



“Independentemente do papel que o sindicato tenha na vida dela, a Filipa sabe que está sempre connosco. Queremos que este estágio seja também uma oportunidade e integrará uma equipa fantástica”, enalteceu Evangelista.



O Estágio da Jogadora decorre até 14 de agosto, com treinos de segunda a sexta-feira, entre as 09:30 e as 11:30, no Campus do Jogador, em Odivelas.