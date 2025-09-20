Sintrense impõe primeira derrota ao Vizela e segue em frente na Taça de Portugal

O emblema da Portela de Sintra fez valer o ‘factor casa’ com uma reviravolta muito celebrada pelos seus adeptos e derrotou um adversário profissional e colocado dois escalões acima, com golos de Valdu Té, aos 65 minutos, e Romário Carvalho, aos 74.



Antes, o Vizela havia inaugurado o marcador com um golo de Pedro Ramos, de penálti aos 56 minutos, mas não evitou a ‘virada’ imposta pelos sintrenses e a eliminação antecipada na ‘prova rainha’.



Os dois conjuntos encontravam-se pela segunda vez em toda a sua história sendo que o confronto anterior, igualmente válido pela Taça de Portugal, havia sorrido ao Vizela, em 2017 (3-1). Porém, desta feita o Sintrense conseguiu impor-se aos minhotos numa partida em que todos os golos tiveram lugar na segunda parte após uma primeira parte equilibrada, com ligeiro ascendente para a equipa local.



O Sintrense esteve perto de abrir o marcador aos 18 minutos, numa iniciativa do ala Duarte Bonito, que rematou ao primeiro poste para boa defesa do guardião Ruly, e voltou a aproximar-se com perigo aos 31’, quando Pipas apareceu em boa posição na área vizelense mas atirou por alto.



Pelo meio, aos 26 minutos, Yassin Fortuné desperdiçou a melhor ocasião do Vizela no primeiro tempo, cabeceando para boa defesa de Rodrigo Santos aos 26 minutos, e a segunda parte parecia indiciar um caminho de ‘lei do mais forte’.



Ainda nos primeiros minutos da segunda parte, aos 56’, Rodrigo Ramos foi derrubado na área do Sintrense, originando grande penalidade convertida por Pedro Ramos, que parecia encaminhar a equipa teoricamente favorita para a vitória.



No entanto, muito apoiado pelo seu público, a equipa local reagiu e igualou, aos 65 minutos e também através de um ‘castigo máximo’ conquistado e convertido por Valdu Té.



Perante a possibilidade de ser ‘tomba-gigantes’, o Sintrense manteve uma postura ofensiva e voltou a marcar aos 74 minutos, numa impulsão de Romário Carvalho na área após canto batido pela direita, e sentenciou a eliminatória a favor do conjunto da Portela de Sintra, que desta forma continua em prova.