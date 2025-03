Soares Dias troca o relvado pelo gabinete

”, sublinhou, numa gala realizada pelo jornal O Gaiense, em Vila Nova de Gaia.Artur Soares Dias, de 45 anos, oficializou a despedida da arbitragem em agosto de 2024, após duas décadas com mais de 700 jogos dirigidos e presenças em 10 fases finais de competições de seleções - seis nas funções de árbitro principal -, sobressaindo o Euro2020 e os Jogos Olímpicos Tóquio2020, ambos realizados em 2021, face à pandemia de covid-19, e o Campeonato da Europa de 2024, prova na qual pisou os relvados pela última vez.A nível de clubes, terminou com uma singular final europeia, em 29 de maio, em Atenas, onde conduziu o êxito dos gregos do Olympiacos sobre os italianos da Fiorentina na Liga Conferência, passando a ser o quinto português em decisões de competições da UEFA.”, acrescentou o antigo árbitro, alvo de uma das homenagens da noite do jornal O Gaiense.Artur Soares Dias enalteceu o papel de Luciano Gonçalves, ex-presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e novo líder do Conselho de Arbitragem (CA) federativo, que foi eleito pela lista de Pedro Proença e “muito tem sabido apoiar” o setor.Eleito como melhor juiz de campo da principal categoria nacional nas épocas 2015/16, 2019/20 e 2022/23 - as últimas duas já com a presença do sistema de videoárbitro (VAR), licenciou-se em recursos humanos pelo Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia (ISLA), antes do MBA em administração e gestão de empresas pela Universidade Lusíada de Lisboa.Em dezembro de 2024, fonte da candidatura do novo presidente da FPF tinha revelado à agência Lusa que Artur Soares Dias era um dos nomes apresentados para o projeto de arbitragem da FPF, além de Duarte Gomes e Lucílio Batista, num total de oito ex-árbitros.