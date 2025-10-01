Sócios do Gil Vicente aprovam contas com resultado negativo de 2,18 M
Os sócios do Gil Vicente aprovaram na terça-feira o Relatório de Gestão e Contas Consolidadas da época 2024/25, que apresentou um resultado líquido negativo de 2,18 milhões de euros (ME), informou o clube.
O valor deste exercício consolidado engloba as contas do Gil Vicente Futebol Clube e da Gil Vicente FC – Futebol SDUQ e foi apreciado e votado por unanimidade pelos associados durante a Assembleia Geral, realizada no auditório do Estádio Cidade de Barcelos.
Em contraste com o saldo negativo consolidado, as contas do Gil Vicente Futebol Clube, enquanto associação, registaram um resultado positivo de 225,6 mil euros.
O Relatório de Gestão e Contas Consolidadas refere-se ao período terminado a 30 de junho de 2025, não contabilizando, por isso, vendas importantes no final da época passada, como a do avançado Félix Correia para os franceses do Lille, que terá rendido aos ‘galos’ cerca de sete ME.
