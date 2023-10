No auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães, os cerca de 50 associados presentes aprovaram as contas referentes à época 2022/23, quer as da SAD, quer as do clube, cujo resultado foi também positivo, de 750 mil euros, adiantam os minhotos numa nota publicada nas redes sociais.



O emblema ‘cónego’ vincou ainda, na mesma nota, a ausência de dívidas ao Estado e ao Instituto da Segurança Social, quer do clube, quer da SAD.