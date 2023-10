Sócios do Paços aprovam procura de investidores

A proposta foi apresentada pela direção e sufragada por um total de 1259 sócios. Votaram a favor 1007 associados, registando-se ainda 60 abstenções.No decorrer da reunião magna, uma das mais concorridas e demoradas da história do Paços - começou às 21h00 de terça-feira e terminou depois da 1h30 desta quarta -, o presidente Paulo Meneses revelou já ter sido contactado por dois potenciais investidores.Face à decisão agora tomada pela maioria dos associados, a direção do Paços ficou com carta branca para preparar a transformação da SQUD (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas) num novo modelo de gestão, “num processo de auscultação que poderá demorar meses”.O tema é fraturante e continua a dividir atuais e antigos dirigentes, como os ex-presidentes Fernando Sequeira e José Lobo, preocupados com a perda de autonomia, futuro e viabilidade do clube.O Paços de Ferreira é uma exceção nos campeonatos profissionais, por ter resistido ao modelo das sociedades anónimas desportivas (SAD), dominante na I e II ligas.Uma eventual alteração ao modelo de gestão da sociedade desportiva do Paços terá de ser sempre sufragada pelos associados, numa assembleia-geral extraordinária marcada especificamente para o efeito.