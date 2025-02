Sócios do Tondela aprovam negócio da venda da SAD

”, disse Gilberto Coimbra.O presidente do Tondela falava à agência Lusa no final da assembleia geral extraordinária do clube, marcada com o propósito principal de aprovar a venda maioritária das ações da SAD do Tondela, como já tinha anunciado pelo clube no dia 3 de fevereiro.”, contou.





Os sócios também aprovaram por unanimidade o direito de superfície a favor da SAD do Tondela, sob o terreno adquirido em Nandufe, com a obrigação de a nova sociedade desportiva financiar e construir a nova academia de futebol, um sonho assumido do presidente.



Neste sentido, Gilberto Coimbra disse à agência Lusa que, “a curto prazo, vai tratar-se de toda a papelada para a SAD dar início à execução do centro de estágio”, cujo financiamento “está assegurado” pelo novo investidor.



Gilberto Coimbra, que se recusou a dar um prazo para a conclusão da obra, assumiu que “é bom que aconteça, ainda que faseadamente, para dar melhores condições à formação”, depois de ter dito aos sócios que “desejava ter no início da próxima época dois campos e iluminação” para as camadas mais jovens.



Objetivo é subir de divisão



Outro dos assuntos em debate foi a de um possível regresso do Tondela à I Liga de futebol, tendo em conta o novo investidor e o campeonato que o clube das beiras está a fazer, já que, atualmente, é o líder isolado da II Liga



Gilberto Coimbra, que é presidente do clube desde 2003, e presidente da SAD desde 2022, respondeu à treinador.



“Essa resposta dá-se em campo e jogo a jogo e o importante é os adeptos comparecerem massivamente no próximo jogo, e é aqui bem próximo, e irem com 'fair-play', respeito e muito apoio”, disse.



O Tondela lidera a II Liga de futebol com 40 pontos e visita no próximo domingo, pelas 15h30, o Académico de Viseu, que ocupa a nona posição com 31 pontos, em jogo que fecha a 23.ª jornada do campeonato de futebol e que é o dérbi das beiras.