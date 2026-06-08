Sonhar acordado. O primeiro episódio do podcast "SALTILLO Cromos de 86"





O Caso Saltillo é o ponto de partida para contar a história das quatro décadas seguintes do futebol português. “Há um fio condutor ligando o pontapé de Carlos Manuel em Estugarda em 1985, com o de Éderzito no Stade de France em 2016”, explica o autor do formato. “Sem as mudanças que o Caso Saltillo trouxe à organização da Federação Portuguesa de Futebol, talvez esse remate que valeu o Euro nunca tivesse acontecido. Ou, certamente, teria ficado bem mais longe de acontecer.”





As memórias de infância estruturam o podcast, bem como as entrevistas com os protagonistas do Caso Saltillo e dos anos seguintes, e os sons do arquivo RTP.



