Futebol Nacional
Sonhar acordado. O primeiro episódio do podcast "SALTILLO Cromos de 86"
Deixem-me sonhar, disse o selecionador José Torres. E Portugal quis sonhar com ele. Mas Saltillo era um deserto, o campo de treinos estava inclinado e os jogadores revoltaram-se. Afinal, foi sonho ou pesadelo?
Este é o pontapé de saída, esta segunda-feira, do “SALTILLO Cromos de 86”, com estreia na RTP Antena 1 e da autoria de Pedro Miguel Ribeiro. Um podcast narrativo que se debruça sobre o Caso Saltillo – isto é, a greve dos jogadores da seleção nacional de futebol de Portugal, durante o Mundial de Futebol de 1986. Com novos episódios às segundas-feiras, para ouvir nas plataformas de streaming e na RTP Play.
O Caso Saltillo é o ponto de partida para contar a história das quatro décadas seguintes do futebol português. “Há um fio condutor ligando o pontapé de Carlos Manuel em Estugarda em 1985, com o de Éderzito no Stade de France em 2016”, explica o autor do formato. “Sem as mudanças que o Caso Saltillo trouxe à organização da Federação Portuguesa de Futebol, talvez esse remate que valeu o Euro nunca tivesse acontecido. Ou, certamente, teria ficado bem mais longe de acontecer.”
As memórias de infância estruturam o podcast, bem como as entrevistas com os protagonistas do Caso Saltillo e dos anos seguintes, e os sons do arquivo RTP.