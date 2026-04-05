Sorriso acusa Alberto Costa. "O cara me cuspiu, vou fazer o quê?"

O jogador do Famalicão afirmou categoricamente ter sido alvo do gesto. "O cara me cuspiu, vou fazer o quê?", desabafou nas redes sociais.





Alberto Costa negou ter cuspido em Sorriso, numa declaração que partilhou nas redes sociais. O defesa-direito portista garante que apenas "dirigiu palavras no calor do momento".





"Após várias tentativas de distorção da verdade, sinto-me obrigado a responder a um ataque à minha integridade desportiva. Em nenhum momento cuspi no meu colega de profissão, algo que quem me conhece sabe que seria incapaz de fazer. Foram unicamente dirigidas palavras no calor do momento, como é visível nas imagens. Aos portistas, obrigado por todo o vosso apoio. Seguimos juntos, até ao fim"



O incidente terá acontecido perto do final, ao minuto 86 de jogo, após um lance dividido entre Sorriso e o defesa do FC PortoA imprensa desportiva tem dado amplo destaque às imagens do jogo, que estão a ser analisadas para determinar se houve de facto a alegada cuspidela.Caso seja provada através das imagens de transmissão ou do relatório do árbitro, Alberto Costa poderá enfrentar um castigo pesado por comportamento antidesportivo.