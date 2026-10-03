Sorriso decide triunfo do Famalicão frente à AD Marco 09

O avançado apontou o único tento do encontro entre as equipas dos primeiro e terceiro escalões nacionais, respetivamente, permitindo aos famalicenses concluir com um triunfo mais uma etapa de preparação.



O particular contou ainda com a utilização de Jonas, jogador da formação de sub-23 do Famalicão, pela equipa principal.



No regresso ao campeonato, o Famalicão recebe o Alverca, em 12 de outubro, às 20:15, em encontro da oitava jornada da I Liga.