Sorteio da "nova" Taça da Liga realiza-se a 23 de setembro

Ao contrário de outras épocas, a cerimónia do sorteio dos campeonatos da I e II Ligas para 2022/23 não contemplou o sorteio das duas primeiras rondas da mais jovem competição profissional lusa de clubes, cuja nova reformulação irá preencher um hiato de quase mês e meio na I e II Ligas, face à realização do campeonato do Mundo de 2022, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.A 16.ª edição da Taça da Liga vai começar logo a partir da fase de grupos, que integrará seis séries de quatro equipas e duas com cinco, num total de 56 partidas entre 18 clubes da I Liga e 16 da II Liga, estando prevista para entre 18 de novembro e 17 de dezembro.Os vencedores dessas oito "poules" defrontam-se em jogo único nos quartos de final, de 20 a 23 de dezembro, antecedendo a "final four", prevista para ser realizada pela terceira temporada consecutiva no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.O Sporting conquistou as últimas duas edições da Taça da Liga e totaliza quatro êxitos (2021/22, 2020/21, 2018/19 e 2017/18), três abaixo do recordista Benfica (de 2015/16 a 2013/14 e entre 2011/10 e 2008/09), num palmarés que também contempla Sporting de Braga (2019/20 e 2012/13), Moreirense (2016/17) e Vitória de Setúbal (2007/08).