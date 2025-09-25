Sorteio da Taça já com a I Liga

O evento está marcado para as 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde estarão os 18 emblemas primodivisionários, entre os quais o Sporting, detentor do troféu, o Benfica, finalista da última edição e recordista de conquistas (26), e o FC Porto.



As equipas da I Liga, que estiveram isentas das duas primeiras eliminatórias, já sabem que, como habitualmente, vão disputar os seus jogos fora de casa nesta ronda.



Além dos 18 clubes da I Liga, estarão presentes no sorteio 11 conjuntos da II Liga, 10 da Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal e nove dos campeonatos distritais, num total de 64 emblemas.



No sorteio, ficará igualmente definido o emparelhamento dos encontros da quarta eliminatória.



As partidas da terceira eliminatória da Taça de Portugal jogam-se no fim de semana de 18 e 19 de outubro, enquanto os duelos da quarta ronda disputam-se em 22 e 23 de novembro.