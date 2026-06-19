Sorteio das I e II Liga de 2026/27 marcado para 02 de julho

Numa cerimónia com início marcado para as 19:00, o sorteio das edições 2026/27 da I Liga e da II Liga será o primeiro momento, seguindo-se o Liga Portugal Awards, que vai distinguir jogadores, treinadores, dirigentes e outras personalidades.



Ao contrário de anos anteriores, já é conhecido grande parte dos prémios referentes à temporada 2025/26, que vão ser atribuídos, com Francesco Farioli a ser o melhor treinador e o dinamarquês Victor Froholdt o melhor jogador e melhor jovem, depois da sua importância no título do FC Porto.



O sportinguista Luis Suárez foi o melhor marcador e integra o ‘onze’ do ano, juntamente com Froholdt, assim como os portistas Diogo Costa, Kiwior, Bednarek e Alberto Costa, sendo que foram ainda escolhidos os ‘leões’ Maxi Araújo, Hjulmand e Trincão, e Zalazar e Ricardo Horta, do Sporting de Braga.



A 93.ª edição do principal campeonato nacional de futebol tem arranque previsto para o fim de semana de 09 de agosto, uma semana depois de FC Porto e Torreense disputarem a Supertaça Cândido de Oliveira, em Coimbra, e termina em 16 de maio de 2027, com a 34.ª e última jornada.