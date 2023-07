Sorteio dos campeonatos da I Liga e da II Liga de futebol 2023/24 muito condicionado

A cerimónia batizada de "warm up" está marcada para as 19h30, no Sud Lisboa Hall, vai definir o percurso de cada um dos 18 participantes nas duas divisões profissionais de futebol nacional, passando por 34 jornadas, até 19 de maio de 2024.Entre as várias condicionantes existentes no sorteio, muitas delas por questões territoriais dos clubes, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional revelou que não podem ocorrer jogos entre equipas que disputem as diferentes competições europeias nas jornadas 6, 7, 9, 10, 12, 13, 22, 25, 29 e 32.Outra das condicionantes impede as equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeia de jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média (FC Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães) nas três primeiras jornadas da nova época.Na última temporada, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 38.ª vez, terminando a I Liga com 87 pontos, à frente do antecessor FC Porto, segundo colocado, com 85, e do Sporting de Braga, terceiro, com 78, enquanto o Sporting não foi além do quarto posto, com 74.





A lista de condicionantes Liga Portugal 1 bwin:





1. A segunda metade da competição terá de ser um espelho da primeira;





2. As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e. se uma joga em casa, a outra terá que jogar fora):





a. SL Benfica e Sporting CP;





b. FC Porto e Boavista FC;





c. SC Braga e Vitória SC;





d. Moreirense F e FC Vizela;





e. SC Farense e Portimonense;





f. Gil Vicente e SC Braga (evitar na medida do possível);





g. Vitória SC e FC Famalicão (evitar na medida do possível);





h. Quando o SC Braga jogar em casa contra uma das 3 equipas com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas 3 equipas não podem jogar como visitante contra o Moreirense FC, FC Vizela e FC Famalicão;





i. Quando o Vitória SC jogar em casa contra uma das 3 equipas com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas 3 equipas não podem jogar como visitante contra o Moreirense FC, FC Vizela e Gil Vicente FC;





j. Quando o SL Benfica jogar em casa contra uma das equipas do top 3 com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas equipas não podem jogar como visitante contra Estrela Amadora e Estoril Praia;





k. Quando o Sporting CP jogar em casa contra uma das equipas do top 3 com melhor classificação média nas últimas três épocas, essas mesmas equipas não podem jogar como visitante contra Estrela Amadora e Estoril Praia.





3. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média:





a. FC Porto – 17,33 pontos





b. SL Benfica – 16,67 pontos





c. Sporting CP – 16,67 pontos





d. SC Braga – 15,33 pontos





e. Vitória SC – 12,67 pontos;





4. Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias, dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições:





a. Nas jornadas 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 22, 25, 29 e 32, não poderá haver jogos entre equipas da UEFA Champions League e UEFA Europa League / UEFA Conference League;





5. Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas:





a. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média (1ª, 2ª e 3ª jornada).





Liga Portugal 2 SABSEG:





1. A segunda metade da competição terá de ser um espelho da primeira;





2. As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e. se uma joga em casa, a outra terá que jogar fora):





a) Marítimo M. e CD Nacional;





b) FC P. Ferreira e Länk Vilaverdense;





3. As duas Equipas B em competição (FC Porto B e SL Benfica B) deverão jogar entre si na última jornada de cada volta;





4. Quando em viagem para as ilhas, se possível, evitar que a mesma equipa jogue com intervalo menor de 4 jornadas nas regiões autónomas: Açores e Madeira (Santa Clara, Marítimo M e CD Nacional).