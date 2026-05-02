Sotiris Silaidopoulos admite continuidade no comando do Rio Ave em 2026/27

“Estou muito satisfeito por estar aqui e quero fazer uma época ainda melhor no próximo ano. Tenho mais um ano de contrato, por isso, provavelmente vou ficar, mas no futebol nunca se sabe”, disse o treinador grego.



O técnico abordou o assunto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, da 32.ª jornada 32 do campeonato, considerando que a estabilidade é a base do sucesso para uma equipa.



“Foi uma época construtiva. Já temos um bom grupo base para a próxima época. Precisamos de algumas contratações para subir o nível. A estabilidade é fundamental para um clube e para uma equipa”, analisou.



Apesar de ainda não ter, matematicamente, a manutenção na I Liga garantida, a equipa vila-condense pode assegurá-la já nesta jornada, e Sotiris Silaidopoulos promete uma postura “ambiciosa” neste jogo.



“Estamos totalmente motivados para todos os jogos. Não se trata da classificação ou dos objetivos na tabela. Jogamos cada jogo como uma final. Quero transformar a frustração da derrota com o Vitória de Guimarães em paixão e energia para fazermos um grande jogo em casa”, partilhou.



Sobre o Gil Vicente, o treinador do conjunto da foz do Ave reconheceu qualidades e antecipou “um jogo difícil”.



“É uma equipa muito boa, está a fazer uma grande época. Eles querem pontos pelos motivos deles, nós pelos nossos. Vai ser uma batalha. Quero ver a equipa competitiva, como tem sido nos últimos meses, com energia e agressividade para ganhar”, afirmou.



Para este desafio, o treinador dos vila-condenses não pode contar com o lesionado Brandon Aguilera, nem com o castigado Ntoi.



O Rio Ave, 12.º classificado, com 34 pontos, recebe este domingo o Gil Vicente, quinto, com 49, numa partida agendada para as 20:30, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.



