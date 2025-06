Sotiris Silaidopoulos assume comando do Rio Ave

O técnico, de 46 anos, deve chegar a Portugal até ao final da semana, para começar a definir a temporada 2025/26 dos vila-condenses.



Sotiris Silaidopoulos tem feito a carreira, sobretudo, no futebol de formação, destacando-se na época 2023/24 quando conduziu a equipa sub-19 do Olympiacos à inédita conquista da Youth League.



No Olympiacos, além de coordenar o setor de formação, Silaidopoulos foi também adjunto da equipa principal, tendo integrado equipas técnicas em momentos de transição e contribuído para a integração de jovens talentos no plantel sénior.



O treinador conta ainda com passagens pelas camadas jovens do Panathinaikos, outro dos históricos clubes gregos.



A ligação societária entre o Olympiacos e o Rio Ave foi decisiva para a escolha do treinador, uma vez que o empresário grego Evangelos Marinakis, proprietário do clube grego, é também o acionista maioritário da SAD do Rio Ave, além de dono dos ingleses do Nottingham Forest, da Premier League.



Paralelamente à escolha de Sotiris Silaidopoulos para o comando técnico, o Rio Ave vai reforçar a sua estrutura diretiva com a chegada de Ignacio Beristain, ex-presidente da SAD do Estoril Praia, também da I Liga, que será agora o diretor executivo da SAD do emblema vila-condense, confirmou a mesma fonte.



Beristain esteve ligado ao Estoril durante mais de quatro anos, desde janeiro de 2021, tendo fechado o ciclo nos ‘canarinhos’ esta semana, para assumir este desafio no Rio Ave, no qual vai preparar a temporada de 2025/26.



O Rio Ave terminou a edição 2024/25 da I Liga no 11.º lugar.