Sp. Braga "agressivo" para ganhar ao FC Porto

(Com Lusa)

Os ‘dragões’ têm a melhor defesa do campeonato, com apenas 10 golos sofridos (menos 15 que os minhotos), sendo que ambas têm o mesmo número de golos marcados (52), com o FC Porto a ter mais 23 pontos e a liderar o campeonato.“Se é a prova que os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos? As cifras das outras equipas não nos preocupam em demasia, preocupam-me as nossas. Sem dúvida que temos que melhorar, em tudo, no processo, na nossa pressão alta, nas bolas paradas, conceder menos golos e gerar mais para estarmos mais perto de ganhar jogos, mas não na próxima temporada, já nesta”, afirmou na conferência de imprensa de antevisão da receção aos ‘dragões’.Carlos Vicens disse esperar um “jogo difícil: sabemos que os números que o FC Porto tem em todas as competições são por mérito próprio, é uma equipa agressiva, difícil, com registos defensivos extraordinários e a quem é muito difícil ganhar”.O treinador dos minhotos destacou o compromisso coletivo dos portistas defensivamente, em que “todos trabalham” para esse fim, considerando também que o FC Porto é uma equipa com um jogo “muito físico, com muito contacto e muito rápida na transição”, querendo um Sporting de Braga “muito competitivo e com grande espírito de sacrifício” para ganhar o jogo.O técnico espanhol notou que é difícil criar situações de golo contra os portistas pelo que quer assertividade nesse momento.“Na área rival vamos ter que ser agressivos e eficazes na hora de concretizar as ocasiões que vamos criar. Espero que sejamos nós próprios, que mostremos uma grande versão nossa e, com um ambiente extraordinário, entrar com energia e com vontade de ganhar”, disse.Sporting de Braga e FC Porto apuraram-se para os quartos de final da Liga Europa ao eliminarem o Ferencváros e o Estugarda, respetivamente, sendo que os portistas têm menos um dia de descanso porque jogaram na quinta-feira.Questionado sobre se isso pode beneficiar a sua equipa, tal como admitiu acontecer quando defrontou o Sporting, Carlos Vicens esclareceu que, na altura, os ‘leões’ jogaram a meio da semana, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com o FC Porto, e os bracarenses não.“Com o Sporting foi diferente porque eles jogaram a meio da semana e nós não, e isso faz muita diferença, agora são só 24 horas de diferença, não acho que seja por aí. Houve alguns jogadores que acabaram tocados [na quarta-feira], também estava muito calor e o tipo de jogo que tivemos que fazer. Vamos ver quantos jogadores vão repetir [a titularidade] as equipas, acho que no FC Porto serão dois ou três”, anteviu.O treinador disse ainda estar “muito contente” pela chamada de Ricardo Horta à seleção, considerando ser uma consequência natural da temporada que está a fazer e não um “prémio”.Sporting de Braga, quarto classificado, com 46 pontos (e menos um jogo), e FC Porto, primeiro, com 69, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.