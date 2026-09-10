Sp. Braga e Estrela acertam calendário

(Com Lusa)

O Estádio José Gomes foi interditado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), por reincidência de avaliações negativas ao estado do relvado, nos dois jogos já disputados na Reboleira, pelo que Alverca foi o local escolhido para acolher o encontro.Além da casa emprestada, o Estrela da Amadora não vai contar com Pepa no banco, devido a castigo, depois de ter sido expulso no empate com o Famalicão (2-2), da quinta ronda, após ter protestado com a equipa de arbitragem nos últimos minutos do desafio.Com sete pontos, na sétima posição, os minhotos, que ainda têm outro desafio em atraso com o Gil Vicente, referente à segunda ronda, podem passar a somar 10, em caso de triunfo.O emblema da Amadora, que prossegue invicto na prova, tal como o Sporting de Braga, é nono posicionado, com seis, e tem um dos avançados em melhor forma até ao momento, o porto-riquenho Leandro Antonetti (quatro golos).A partida entre Estrela da Amadora e Sporting de Braga está agendado para agendada para a 20:15, no Complexo Desportivo de Alverca, e terá arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.