Sp. Braga empresta Chissumba ao Alverca

“O Sporting de Braga informa ter chegado a acordo com o Alverca para a cedência a título de empréstimo do jogador Francisco Chissumba. O internacional sub-21 por Portugal, de 20 anos, vai representar o emblema ribatejano durante a presente temporada, não estando contemplada qualquer cláusula de compra”, lê-se no sítio oficial dos minhotos na Internet.



Chissumba é internacional sub-21 português e fez praticamente toda a formação no Sporting de Braga, no qual se sagrou campeão nacional de juniores, na temporada de 2023/24.



Estreou-se pela equipa principal dos ‘arsenalistas’ na época passada, tendo sido utilizado em 18 jogos.



O jovem lateral esquerdo é o 30.º reforço anunciado pelo Alverca para a atual temporada, que marca o regresso dos ribatejanos à I Liga portuguesa de futebol 21 anos depois.



Em declarações publicadas no sítio oficial do Alverca na Internet, o jovem lateral esquerdo mostrou-se feliz com a mudança para a formação orientada por Custódio Castro, que comandou a equipa B dos bracarenses nas últimas três épocas.



“Quero muito jogar por este emblema. Participar nesta época histórica é uma honra”, adiantou Francisco Chissumba nas primeiras palavras como reforço dos ribatejanos.



Após a derrota na primeira jornada da I Liga, no terreno do Moreirense (2-1) o Alverca prepara-se para receber o Sporting de Braga, no domingo, pelas 18:00, no Complexo Desportivo de Alverca.