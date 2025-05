Sp. Braga quer evitar "trambolhão"

Apesar do empate (1-1) na última jornada, no terreno do Famalicão, os minhotos dilataram para dois pontos a vantagem para o FC Porto, quarto classificado, que recebe esta sexta-feira o Moreirense e pode ultrapassar provisoriamente o Sporting de Braga, mas Carvalhal quer dar “um passo de cada vez” para “não ter oscilações”.”, disse na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Santa Clara.Os açorianos venceram na ronda anterior, único triunfo nos últimos quatro jogos.”, disse, apelando ao apoio dos adeptos.”, disse.O defesa central Paulo Oliveira falha a receção ao Santa Clara, devido a castigo.Sporting de Braga, terceiro classificado, com 64 pontos, e Santa Clara, quinto, com 50, defrontam-se a partir das 18h00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por António Nobre.