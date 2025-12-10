Sporting antecipa em duas horas jogo da 17.ª jornada

O Sporting viu antecipado em duas horas o seu jogo em casa do Gil Vicente, para a 17.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou esta quarta-feira a Liga em comunicado.

Lusa /
Hugo Delgado - Lusa

Inicialmente marcado para as 20:45, o encontro entre os gilistas e o campeão nacional foi remarcado para as 18:45, enquanto a receção do Vitória de Guimarães ao Nacional, prevista para as 18:00 do mesmo dia, passou para as 20:45.

Programa da 17.ª jornada:

- Sexta-feira, 02 jan de 2026:

Gil Vicente – Sporting, 18:45

Vitória de Guimarães – Nacional, 20:45

- Sábado, 03 jan de 2026:

Tondela – Arouca, 15:30

Benfica - Estoril Praia, 18:00

Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 18:00

AVS – Moreirense, 20:30

- Domingo, 04 jan de 2026:

Rio Ave - Casa Pia, 15:30

Santa Clara - FC Porto, 18:00 locais (19:00, em Lisboa)

Alverca – Famalicão, 20:30
