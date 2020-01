Sporting assina contrato profissional com Miguel Menino de 16 anos

"É algo que já ambicionava há muito tempo. Quando cheguei ao Sporting não esperava chegar a este patamar, mas trabalhei todos os dias e tornou-se um objetivo concretizado e um sonho de criança. Que seja o início de uma longa viagem", afirmou em declarações ao jornal do clube.



Há dez anos a representar o Sporting nos escalões de formação, Miguel Menino confessa ter vindo a aperceber-se, cada vez mais, da verdadeira dimensão do clube.



"Começou por ser mera diversão e à medida que subimos de escalões começamos a ter a noção do que é o Sporting. Este passo (contrato profissional) foi muito importante", acrescentou.



Confrontado com o facto de ser utilizado num escalão acima do seu, Menino não vê nisso qualquer problema: "O mais importante é jogar, seja nos sub-17 ou nos sub-19. Estou sempre disponível para competir seja no meu escalão seja no acima. Claro que aceitarei sempre que mo pedirem".



Essa aposta em utilizar jogadores em escalões superiores à sua idade é, para Miguel Menino, "um fator de motivação extra" e permite que estes "evoluam mais rapidamente", como tem sido o seu caso, prometendo "dar o máximo" pelo Sporting.