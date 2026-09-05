Futebol Nacional
Sporting B ascende à liderança da II Liga
O Sporting B derrotou o Feirense por 3-1, numa partida da quinta jornada da II Liga, e ascendeu provisoriamente à liderança da prova, enquanto a equipa de Santa Maria da Feira continua sem vencer.
A formação leonina somou o segundo triunfo consecutivo com os golos de Mauro Couto (45+5 minutos), Gabriel Silva (81) e Carlos Justino de grande penalidade (90+6), ao passo que Pedro Silva (56) marcou o primeiro golo do Feirense na temporada.
O Sporting B entrou melhor nos primeiros minutos, mas foi o Feirense a criar a primeira ocasião de perigo, aos 14 minutos, na sequência de um livre direto, com o cabeceamento de Pedro Pinto ligeiramente ao lado do poste esquerdo.
Apesar do equilíbrio, o Feirense ameaçava mais o golo e, aos 22 minutos, a bola sobrou para Castro que rematou para uma defesa incompleta de Francisco Silva, mas Kauã conseguiu chegar primeiro à bola e afastou o perigo.
A resposta leonina surgiu minutos depois, numa jogada individual de Mauro Couto que culminou num remate ao lado da baliza adversária.
Antes do intervalo, o Sporting B chegou ao golo num contra-ataque letal, onde Tanlogo isolou Mauro Couto com um passe de ‘trivela’, deixando o avançado na cara de Altube, que não conseguiu evitar o golo.
No regresso dos balneários, o Feirense entrou melhor, e aos 56 minutos, Samad isolou o recém-entrado Pedro Silva com um excelente passe para as costas da defesa, com o avançado brasileiro a ‘picar’ a bola sobre Francisco Silva para empatar a partida.
A formação do Sporting B chegaria ao golo da vantagem, aos 81 minutos, com a assistência de Mauro Couto para Gabriel Silva que, no frente a frente com Altube, não desperdiçou a oportunidade.
Nos últimos minutos, Pedro Pinto cometeu uma grande penalidade por mão na bola e, na conversão, Carlos Justino fixou o resultado final em 3-1.
Com esta vitória, o Sporting B sobe provisoriamente ao primeiro lugar, com 12 pontos, enquanto o Feirense desce, à condição, ao último lugar, com um.
Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.
Feirense – Sporting B: 1-3.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Mauro Couto, 45+5 minutos.
1-1, Pedro Silva, 56.
1-2, Gabriel Silva, 81.
1-3, Carlos Justino, 90+6 (grande penalidade).
Equipas:
- Feirense: Diego Altube, Luiz Gustavo, Pedro Pinto, Leal, Diego Moreno, Castro (Henrique Pereira, 78), Samad (Jair, 88), Gui Meira, Luisinho (Isaac Valença, 55) , Jójó (Pedro Silva, 55) e Alexandre Guedes (Arthur Viana, 78).
(Suplentes: Francisco Meixedo, André Lopes, Kaiquy, Miguel Rocha, Isaac Valença, Adejimi, Diaby Momo, Henrique Pereira, Piri, Arthur Viana, Pedro Silva e Jair).
Treinador: Mário Nunes.
- Sporting B: Francisco Silva, Rodrigo Rodrigues, Kauã (Diego Coxi, 89), Lucas Taibo, Ivanildo Mendes (Miguel Alves, 62), Daniel Costa (Chris Grombahi, 62), Tanlongo, Samuel Justo, Mauro Couto (Zaïd Bafdili, 89), Micael Sanhá (Gabriel Silva, 70) e Carlos Justino.
(Suplentes: Miguel Gouveia, Guilherme Pires, Diego Coxi, Miguel Alves, Zaïd Bafdili, Chris Grombahi, Rafael Camacho, Diego Farinha e Gabriel Silva).
Treinador: Tiago Fernandes.
Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ivanildo Mendes (22), Pedro Silva (90+7) e Carlos Justino (90+7).
Assistência: 1.274 espectadores.
O Sporting B entrou melhor nos primeiros minutos, mas foi o Feirense a criar a primeira ocasião de perigo, aos 14 minutos, na sequência de um livre direto, com o cabeceamento de Pedro Pinto ligeiramente ao lado do poste esquerdo.
Apesar do equilíbrio, o Feirense ameaçava mais o golo e, aos 22 minutos, a bola sobrou para Castro que rematou para uma defesa incompleta de Francisco Silva, mas Kauã conseguiu chegar primeiro à bola e afastou o perigo.
A resposta leonina surgiu minutos depois, numa jogada individual de Mauro Couto que culminou num remate ao lado da baliza adversária.
Antes do intervalo, o Sporting B chegou ao golo num contra-ataque letal, onde Tanlogo isolou Mauro Couto com um passe de ‘trivela’, deixando o avançado na cara de Altube, que não conseguiu evitar o golo.
No regresso dos balneários, o Feirense entrou melhor, e aos 56 minutos, Samad isolou o recém-entrado Pedro Silva com um excelente passe para as costas da defesa, com o avançado brasileiro a ‘picar’ a bola sobre Francisco Silva para empatar a partida.
A formação do Sporting B chegaria ao golo da vantagem, aos 81 minutos, com a assistência de Mauro Couto para Gabriel Silva que, no frente a frente com Altube, não desperdiçou a oportunidade.
Nos últimos minutos, Pedro Pinto cometeu uma grande penalidade por mão na bola e, na conversão, Carlos Justino fixou o resultado final em 3-1.
Com esta vitória, o Sporting B sobe provisoriamente ao primeiro lugar, com 12 pontos, enquanto o Feirense desce, à condição, ao último lugar, com um.
Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.
Feirense – Sporting B: 1-3.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Mauro Couto, 45+5 minutos.
1-1, Pedro Silva, 56.
1-2, Gabriel Silva, 81.
1-3, Carlos Justino, 90+6 (grande penalidade).
Equipas:
- Feirense: Diego Altube, Luiz Gustavo, Pedro Pinto, Leal, Diego Moreno, Castro (Henrique Pereira, 78), Samad (Jair, 88), Gui Meira, Luisinho (Isaac Valença, 55) , Jójó (Pedro Silva, 55) e Alexandre Guedes (Arthur Viana, 78).
(Suplentes: Francisco Meixedo, André Lopes, Kaiquy, Miguel Rocha, Isaac Valença, Adejimi, Diaby Momo, Henrique Pereira, Piri, Arthur Viana, Pedro Silva e Jair).
Treinador: Mário Nunes.
- Sporting B: Francisco Silva, Rodrigo Rodrigues, Kauã (Diego Coxi, 89), Lucas Taibo, Ivanildo Mendes (Miguel Alves, 62), Daniel Costa (Chris Grombahi, 62), Tanlongo, Samuel Justo, Mauro Couto (Zaïd Bafdili, 89), Micael Sanhá (Gabriel Silva, 70) e Carlos Justino.
(Suplentes: Miguel Gouveia, Guilherme Pires, Diego Coxi, Miguel Alves, Zaïd Bafdili, Chris Grombahi, Rafael Camacho, Diego Farinha e Gabriel Silva).
Treinador: Tiago Fernandes.
Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ivanildo Mendes (22), Pedro Silva (90+7) e Carlos Justino (90+7).
Assistência: 1.274 espectadores.
(Com Lusa)