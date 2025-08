Sporting B empata sem golos com Belenenses em encontro de preparação

Foi o penúltimo encontro de preparação para a II Liga dos ‘verdes e brancos’, que visitam o Atlético, no sábado, às 17:00, numa partida que serve de apresentação do conjunto da Tapadinha, também do terceiro escalão.



A equipa secundária dos ‘leões’ tem a estreia no campeonato marcada para 09 de agosto, com uma visita ao Torreense, enquanto os ‘azuis’ iniciam a participação no terceiro escalão, no mesmo dia, no terreno do Mafra.



Nesta pré-temporada, o Sporting B já tinha perdido com a formação principal dos 'leões' (5-2) e empatado com o Marítimo (1-1), também da II Liga, em encontros disputados na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.



Durante o estágio que realizou em Guimarães, a equipa orientada por João Gião venceu em visitas ao Felgueiras (3-2), da II Liga, e ao Amarante (2-0), da Liga 3, mas perdeu, no último dia, com a Oliveirense (2-1), do escalão secundário.



Após a concentração no norte do país, os ‘verdes e brancos’ realizaram uma dupla jornada de preparação vitoriosa, no sábado, frente ao Estoril Praia (3-2), da I Liga, e ao Mafra (1-0), da Liga 3.



O Sporting B volta a disputar a II Liga em 2025/26, após subir da Liga 3 para o escalão secundário na última época, sete anos após ter descido de escalão, em 2017/18, e da extinção da formação secundária.