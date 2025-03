Sporting B. João Gião substitui João Pereira

O técnico de 38 anos esteve com César Peixoto no Moreirense mas não seguiu com o treinador para o Gil Vicente. É a primeira experiência de João Gião como treinador principal de uma equipa.







“O Sporting CP é, não de agora, uma referência no futebol de formação. Isso é inegável. A exigência passa por dar continuidade ao que de bom tem sido feito na formação de jovens para o alto rendimento e para patamares de topo do futebol mundial”, afirmou João Gião aos meios de comunicação do clube.







Apesar de ser a primeira experiência como treinador, João Gião já passou por várias equipas: Atlético CP, Sacavenense, Pinhalnovense, Académica e Moreirense. Fora de Portugal, esteve em equipas como o Melaka United (da Malásia), Bordéus, Grasshoppers e Lausanne.







O principal objetivo do novo treinador será fazer a equipa B do Sporting subir de divisão. O Sporting B está na luta pela suvida à II Divisão. O encontro de estreia de João Gião será contra o Amarante, adversário do Sporting na Taça de Portugal, naquela que foi a estreia de João Pereira no comando técnico do clube de Alvalade, depois da saída de Ruben Amorim.